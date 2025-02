Trocken, nüchtern, ziemlich deutsch: Kann Friedrich Merz Kanzler?

Friedrich Merz wirkt aus der Entfernung trocken, nüchtern und – verzeihen Sie – ziemlich deutsch. Stimmt dieser Eindruck?

Ob er deutsch rüberkommt, das kann ich natürlich schlecht sagen. In deutscher Diktion würde man sagen, es ist sicher richtig, dass er Westfale ist und kein Rheinländer, also ein etwas nüchterner Typ. Im persönlichen Kontakt ist er aber sehr gewinnend und auch neugierig auf sein Gegenüber.

Ein weiteres in diesem Wahlkampf verbreitetes Vorurteil lautet: Merz sei ein abgehobener Millionär. Ist da etwas dran?

Es gibt wenige Politiker in Deutschland, die schon so lange aktiv sind und so eine wechselvolle Geschichte hinter sich ­haben. Deswegen kleben an ihm auch manche Vorurteile, Klischees und Zuschreibungen, die bei genauerer Betrachtung nicht ganz standhalten. Friedrich Merz, der Kapitalist, der in der Privatwirtschaft Millionen gemacht hat und im Privatflugzeug unterwegs ist, das ist ein Zerrbild, von dem bestimmte Teile aber auch stimmen: Er ist leidenschaftlicher Pilot, und er ist in der ­Privatwirtschaft Millionär geworden. Beliebt ist auch das Bild von Friedrich Merz als konservative, rückwärtsgewandte Person, die, was Frauen- und Familienbild angeht, in den 50er-Jahren tecken geblieben ist. Daran stimmt vieles überhaupt nicht. Er stammt auch nicht aus so spießbürgerlichem Haushalt, wie viele sich jetzt ausmalen. Seine Biografie hat viele Brüche.

Bleiben wir kurz bei dem Vorwurf der Frauenfeindlichkeit. Man wirft Friedrich Merz bis heute vor, 1997 gegen einen Gesetzesentwurf gestimmt zu haben, der die Vergewaltigung in der Ehe ins Strafgesetzbuch aufnehmen sollte. Es sei ihm dabei um eine fehlende Widerspruchsklausel gegangen, erklärte er später, und dass er heute anders abstimmen würde. Lassen wir das so stehen. Aber es fällt schon auf, dass in seinem Beraterumfeld nicht viele Frauen sind, oder?

Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Dass ein fast 70-Jähriger nicht die Sprache und den Habitus von Anfang-20-Jährigen hat, das mag schon sein. Aber ­diesen Mythos, dass Merz ein Frauenproblem habe, kann ich nicht bestätigen. Es ist mehr eine Redeweise, die sich ­eingebürgert hat und die sehr klischeehaft mit Frauen umgeht. Robert Habeck soll ein „Frauentyp“ sein und Friedrich Merz nicht – da steckt doch mehr ­politische Interpretation dahinter als nüchterne Analyse. Ich sage immer ­verkürzt, wer mit Charlotte Merz verheiratet ist, kann kein Frauenproblem haben. Die beiden führen eine partnerschaftliche Ehe, haben sich gemeinsam um die Erziehung der Kinder gekümmert; Charlotte Merz war immer berufstätig und hat als Leiterin des Amtsgerichtes Arnsberg Karriere gemacht. Hier stimmt von manchen Klischees das meiste nicht. Konservativ an Merz ist sicher, dass er die Familie sehr hoch schätzt und auch die Trennung von ­Privatem und Politischem höher hält, als das heute üblich ist.

Vielleicht hängt dieses Bild ja auch damit zusammen, dass Merz früh in seiner Karriere in Antagonismus zu einer starken Frau geriet, die seinen politischen Aufstieg zunächst stoppte: Angela Merkel. Wie sehr hat ihn diese Erfahrung geprägt?

Ich bin ja fest davon überzeugt, dass Merz nicht nur an der Macht von Angela Merkel gescheitert ist, sondern auch an der politischen Stimmung im Land. Friedrich Merz verkörpert einen anderen politischen Stil und eine andere ­politische Kultur als Angela Merkel. Er geht davon aus, dass es in der politischen Mitte eine harte Auseinander­setzung geben muss und dass Streit und Konflikt zur demokratischen Kultur ­dazugehören. Er hat in seiner ersten ­politischen Karriere mit dem Stichwort Leitkultur für heftige Gegenreaktionen gesorgt, weil es in seinem Verständnis richtig ist, solche Debatten zu führen. Merkel hat dagegen versucht, harte Konflikte aus der Mitte des politischen Spektrums herauszuholen, die damit aber an die Ränder gedrängt wurden. Am offensichtlichsten ist das beim Thema Migration. Diesen Stil konnte Merz damals nicht mittragen, und es kann sein, dass die Zeit jetzt ein bisschen zu ihm kommt und sein Moment bevorsteht. So war es damals nicht.