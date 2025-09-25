Helmut Brandstätter: „Deshalb hofiert Europas Rechte Trump und Putin“

Experten gehen davon aus, dass Putin ein europäisches NATO-Land angreifen wird, um die Bereitschaft Europas, diesem Land beizustehen, zu testen. Die Drohnen, die nach Polen geschickt wurden, könnten so ein Versuch gewesen sein, ebenso die Verletzung des estnischen Luftraums. Ist Europa dafür bereit?

Im Europäischen Parlament gibt es eine wirklich breite Mehrheit, die hinter der Ukraine und den baltischen Ländern steht. Ich bin in einem Ausschuss des Parlaments, dem European Union Democracy Shield, in dem wir uns genau ansehen, wo Desinformationspolitik stattfindet. Eine Vertreterin Estlands hat uns da erklärt, wie geschickt die russische Bevölkerung in diesen Ländern angesprochen wird. Die Desinformation der Russen ist sehr professionell, mit unheimlich viel Geld. In der Republik Moldau sind im vergangenen Jahr 200 Millionen Euro für Stimmenkauf und Mobilisierung eingesetzt worden. Die Zerstörung Europas und der EU ist das klare Programm der Russen.

Angriffe im virtuellen Raum und Sabotageakte finden ja schon statt.

Ich spüre aber auch sehr stark, wie Europa angesichts dieser Bedrohung zusammengewachsen ist. Wir wissen, dass Deutschland im Zweiten Weltkrieg die schlimmsten Verbrechen in Litauen begangen hat. Heute schützen deutsche Soldaten Litauen gegen Russland. Das macht für mich Europa aus. Und da komme ich zur österreichischen Politik. Ich würde mir erwarten, dass deutlicher gesagt wird, wie sehr wir von Europa profitieren. Ich würde mir wünschen, dass österreichische Politiker nicht vom „Diktat aus Brüssel“ reden. Das ist nicht anständig. Es ist möglicherweise ein kurzfristiger tagespolitischer Gewinn, aber langfristig wird ein enormer Schaden angerichtet. In den neuen Eurobarometer sieht man Skepsis und Unzufriedenheit. Dabei funktionieren die Friedensunion und der Wirtschaftsaustausch.

Was bedeutet es für diesen Zusammenhalt gegen Russland, wenn in immer mehr EU-Ländern rechte Parteien auf dem Vormarsch sind?

Ich versuche es positiv: Wenn man mich vor drei Jahren gefragt hätte, ob der Zusammenhalt für die Ukraine so lange halten wird, hätte ich wahrscheinlich gesagt: Ich bin mir nicht sicher. Aber wir halten zusammen. Wir halten auch gegen Trump zusammen. Wir sehen, dass die französischen Rechten rund um Marine Le Pen im Europäischen Parlament nicht radikal gegen die EU auftreten. Sie sind auch nicht radikal für Putin, weil sie wissen, dass sie damit in Frankreich auf keinen Fall gewinnen können. Die Mehrheit der Europäer weiß, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist und will mit ihm nichts zu tun haben. Gerade in Österreich gibt es aber immer noch viele, die glauben, dass das alles mit uns nichts zu tun hat. Es hat sehr wohl mit uns zu tun. Wir werden jetzt schon angegriffen. Es gab auch in der alten Sowjetunion Pläne, durchs Donautal und durch Österreich zu marschieren. Natürlich gibt es diese Pläne weiterhin, das muss man deutlich sagen. Und auch, dass wir uns verteidigen können müssen.

Muss man die USA für den Ernstfall als Unterstützer abschreiben? Das Pentagon hat Militärhilfen für das Baltikum gestrichen.

Die USA sind weiter Mitglied der NATO, daher gibt es Verpflichtungen. Ich habe für das Buch mit einem Professor der Stanford University gesprochen, der zum interessanten Schluss kommt, dass Europa jetzt gebraucht wird, um Amerika wieder auf den demokratischen Weg zu bringen. Es gibt also dort die Hoffnung, dass der Austausch, von dem Europa lange profitiert hat, jetzt in die andere Richtung wirkt. Ich schließe jetzt einmal aus, dass Trump zu einer weiteren Wahl antritt. Ich schließe auch aus, dass er keine Wahlen in den USA mehr zulässt. Es gibt positive Kräfte in den USA. Mit denen müssen wir stärker zusammenarbeiten.