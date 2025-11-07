Leitartikel: Österreich vergleicht sich gern – aber selten mit den Besten

Wird alles gut? Ist vielleicht schon wieder alles gut? Oder: War es je wirklich schlimm? Die Arbeitslosigkeit steigt – ja. Doch mit Blick auf die wirtschaftliche Großwetterlage heißt es schnell: alles halb so wild. Ende Oktober waren rund 388.000 Menschen arbeitslos oder in Schulung gemeldet, ein Plus von 4,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote stieg auf 7,2 Prozent. Kein Grund zur Panik, so die optimistische Interpretation – immerhin könnte es auch schlimmer sein. Und Optimismus brauchen wir in herausfordernden Zeiten wie diesen bekanntlich wie einen Bissen Brot.

Aber stimmt das auch? Geht es uns wirklich gut – oder nur dann, wenn wir nicht nach links und rechts schauen? IHS-Chef Holger Bonin etwa nennt den österreichischen Arbeitsmarkt eine der „größten Baustellen“ des Landes. Die Arbeitslosigkeit sei „relativ hoch – ­höher als in Deutschland“. Ein statistischer Vergleich. Vielleicht. Es kann aber auch als eine Erinnerung gedeutet werden, dass der Blick über die Grenze unbequem sein kann – aber notwendig ist, will man sich nicht im eigenen Mittelmaß bequem einrichten.

Doch statt einer ernsthaften Auseinandersetzung mit strukturellen Problemen betreibt man hierzulande eine Spur zu oft lieber einen Schaulauf. Besonders gerne im Vergleich mit dem großen Nachbarn. Der Finanzminister etwa hat gerade vor dem „Verband der Auslandspresse“ laut Standard darauf verwiesen, dass Österreichs Industrieproduktion seit dem Jahr 2000 um 70 Prozent gestiegen sei – in Deutschland hingegen nur um zehn Prozent. Die Investitionsquote? Liegt hierzulande bei 25 Prozent, in Deutschland bei 22. Das deutsche Pensionssystem? Ein „großer Fehler“. Alles gut also – zumindest, wenn man nur das sehen will, was ins eigene Bild passt.