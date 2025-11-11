Das „Stadtbild“, das Kickl nützt

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat sie eröffnet, als er Mitte Oktober erklärte, dass man bei der Migration bereits viel erreicht habe, die Zahl der Asylanträge gesunken sei und dann feststellte, dass es „im Stadtbild“ noch immer „dieses Problem“ gebe und sein Innenminister daher dabei sei, für Rückführungen zu sorgen. Später fügte er hinzu: „Fragen sie mal ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte.“

Das lässt Ahnungen zu, ist aber auch nur eine Andeutung. Es bleibt daher ein Spiel mit Unbehagen über Fremde und Fremdes, das in Teilen der Gesellschaft besteht, mit Ängsten aufgrund wahrgenommener Unsicherheiten. Merz will signalisieren, dass er sie sieht.