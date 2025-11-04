Zunehmend mehr Geflüchtete aus Syrien sind erwerbstätig

Es ist eine der Entwicklungen, die erklären, warum die Geflüchteten, die seit 2015 nach Österreich gekommen sind, laut einer Studie des industrienahen Wirtschaftsforschungsinstituts „Eco Austria“ alles in allem auf dem Weg von Nettoempfängern zu Nettozahlern sein dürften.

Dass sie in Summe also allmählich mehr ins System einzahlen als sie herausbekommen, wie man so sagt: Zunehmend mehr Menschen aus Syrien sind erwerbstätig. Allein in den zwölf Monaten bis zum diesjährigen September ist ihre Zahl um 20 Prozent auf 28.536 gestiegen.