Hamas will laut Bericht weitere Geisel-Leichen übergeben

Politik
Die islamistische Hamas will einem Medienbericht zufolge am Mittwoch vier weitere Leichen von Geiseln übergeben. Das habe die Terrororganisation den Vermittlern mitgeteilt, meldete die "Times of Israel" in der Nacht unter Berufung auf einen Diplomaten sowie eine zweite mit der Angelegenheit vertraute Quelle. Damit würde die Zahl der übergebenen Geisel-Leichen auf zwölf steigen. Laut der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas 28 Leichen übergeben.

Die Hamas erklärte, es gebe Schwierigkeiten, die sterblichen Überreste in den Trümmerbergen nach zwei Jahren Krieg zu lokalisieren. Israel hält das Medienberichten zufolge für eine Verzögerungstaktik und will die Hilfslieferungen für den Gazastreifen einschränken sowie den Grenzübergang Rafah zu Ägypten geschlossen halten, bis alle Geisel-Leichen überführt sind.

Unterdessen trafen laut der "Times of Israel" die Särge mit den mutmaßlichen Überresten von vier toten Geiseln zur Identifizierung im forensischen Institut in Tel Aviv ein. Die Hamas hatte sie laut der Armee am Dienstagabend Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Der Identifizierungsprozess könne bis zu zwei Tage dauern, schrieb die Zeitung. Die Hamas gab die Identitäten der von ihr übergebenen Geiseln nicht bekannt.

