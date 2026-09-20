Hamas-Gesundheitsministerium: 4 Tote bei Angriffen

Das Mädchen starb nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei einem Angriff nördlich des Flüchtlingslagers Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens. Baseer al-Barsch, der Sohn des Direktors des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen, Munir al-Barsch, wurde demnach in einem Vertriebenenlager in Dschabalia im Norden des Palästinensergebiets getötet. Bei einer Rede während der Beerdigung seines Sohnes sagte Munir al-Barsch, die Tötung sei "eine Fortsetzung der Verbrechen" Israels.

Zwei weitere Menschen wurden nach Angaben des Zivilschutzes bei zwei separaten Angriffen nahe der Stadt Gaza getötet. Das Krankenhaus al-Schifa bestätigte die Tötungen. Die israelische Armee äußerte sich zu den Angaben zunächst auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP nicht.

Am 7. Oktober 2023 hatten die Hamas und ihre Verbündeten aus dem Gazastreifen heraus Israel angegriffen. Sie töteten mehr als 1.200 Menschen und verschleppten 251 Menschen als Geiseln, von denen 44 bereits tot waren. Israel reagierte mit massiven Angriffen auf den Gazastreifen, bei denen nach Hamas-Angaben seither mehr als 73.000 Menschen getötet wurden. Trotz einer im Oktober vereinbarten Waffenruhe griff die israelische Armee zeitweise nahezu täglich Ziele im Gazastreifen an.