Die Hamas und ihre Führer

Bei der Parlamentswahl 2006 errang die Hamas im Gazastreifen einen überwältigenden Sieg über die Fatah. Der Westen erkannte das Ergebnis nicht an und zwang die Hamas in eine Regierung der Nationalen Einheit mit der Fatah. Das funktionierte aber nicht: Es kam zum Bruderkrieg zwischen Fatah und Hamas und zur Auflösung der Einheitsregierung. Die Hamas riss 2007 die Macht im Gazastreifen an sich und vertrieb die Fatah. Seither gibt die Fatah nur noch in den nicht von Israel verwalteten Teilen des zweiten Palästinenser-Gebiets, dem Westjordanland, den Ton an.

Die Hamas wiederum schoss seither zig Tausende Raketen und Mörsergranaten auf Israel ab. Israel reagierte mit Luftangriffen und Bodenoffensiven. So wurden etwa bei der dreiwöchigen israelischen Operation „Gegossenes Blei“ zwischen Dezember 2008 und Jänner 2009 mehr als 1.400 Palästinenser im Gazastreifen getötet und über 5.000 weitere verletzt. Im Sommer 2014 folgte die Operation Protective Edge.

Die Hamas unterhielt enge Kontakte zum im Dezember gestürzte Assad-Regime in Syrien und nach wie vor zu Israels Erzfeind Iran und der vom Iran unterstützten schiitischen Hisbollah-Organisation im Libanon. Unterstützer und Geldgeber hat bzw. hatte sie aber auch in den konservativen arabischen Golf-Monarchien, darunter Katar. In den letzten Jahren kam es allerdings im Rahmen der sogenannten Abraham Abkommen Israels mit muslimischen Staaten auch zu einer Annäherung mit Saudi-Arabien und im Fall der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Bahrains sogar zu einem Friedensvertrag. Ägypten und Jordanien schlossen bereits 1979 bzw. 1994 Frieden mit Israel.

Am 7. Oktober 2023 erfolgte schließlich der Großangriff der Hamas auf Israel, geprägt von Massakern und Verschleppungen. Rund 1.200 Menschen wurden von der Hamas getötet und mehr als 250 Geiseln in den Gazastreifen entführt. Dies zog den laufenden Gaza-Krieg nach sich. In diesem wurden bisher bei der israelischen Militäraktion nach palästinensischen Angaben 63.000 Menschen getötet, die meisten Gebäude im Gazastreifen beschädigt oder zerstört und fast alle Einwohner zur Flucht gezwungen. Eine von den Vereinten Nationen herangezogene Beobachtungsstelle für Hunger gibt an, dass Teile des Gebiets unter einer von Menschen verursachten Hungersnot leiden, was Israel jedoch bestreitet.