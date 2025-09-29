Trump spricht mit Netanyahu über Gaza-Plan der USA

Er sei optimistisch, bei dem Treffen die endgültige Zustimmung Netanyahus zu erhalten. "Wir bekommen eine sehr gute Resonanz, weil auch Bibi den Deal machen will", sagte Trump unter Verwendung von Netanyahus Spitznamen. Die ultra-rechten Koalitionspartner Netanyahus und Siedlervertreter erhöhten vor dem Treffen allerdings den Druck auf den israelischen Regierungschef. Sie drängten Netanyahu, Teile des besetzten Westjordanlands zu annektieren und den Krieg im Gazastreifen nicht ohne eine komplette militärische Niederlage der islamistischen Terrororganisation Hamas zu beenden.

Netanyahu deutete in einem Interview mit dem Sender Fox News ein mögliches Entgegenkommen an. Eine Amnestie für Anführer der militanten Palästinenserorganisation Hamas sei unter den Bedingungen des Abkommens möglich, wenn diese das Land verließen, den Krieg beendeten und alle Geiseln freiließen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der in Trumps erster Amtszeit für den Nahen Osten zuständig war, führten bereits Vorgespräche mit Netanyahu in New York, sagte der Präsident. "Alle wollen es, und die Hamas will es, und einer der Gründe dafür ist, dass alle den Krieg satt haben".

Ein Vertreter der Hamas hatte dagegen am Samstag erklärt, die Gruppe habe den US-Plan bisher nicht gesehen.

Die USA hatten den 21-Punkte-Plan jüngst bei den Vereinten Nationen vorgestellt. Vizepräsident James Vance zufolge besteht er aus drei Hauptkomponenten: der Rückkehr aller Geiseln, der Beendigung der Bedrohung Israels durch die Hamas und einer Ausweitung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen. "Ich denke, wir sind kurz davor, alle drei Ziele zu erreichen", sagte Vance.

Einem Vertreter des Weißen Hauses zufolge sieht der Plan zudem einen Stopp israelischer Angriffe auf Katar sowie einen neuen Dialog zwischen Israelis und Palästinensern über eine "friedliche Koexistenz" vor. Trump sagte, die Staats- und Regierungschefs unter anderem von Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Jordanien hätten bei dem Prozess geholfen.