Trumps Gaza-Plan: Chance und Risiko für Netanjahu

Experten sind sich uneins über Netanjahus wahre Absichten. Eran Lerman, ein ehemaliger stellvertretender nationaler Sicherheitsberater, sagte, Netanjahu wisse, dass die Annahme des Plans durch die Hamas seine Regierungskoalition zerbrechen lassen könnte. Er hoffe aber möglicherweise, den Wählern "eine ganz andere Perspektive auf die Geschehnisse der letzten zwei Jahre" präsentieren zu können, in der Form dass all seine Ziele erreicht wurden. "Ich bin mir nicht sicher, ob das zutrifft, aber Politiker neigen dazu, an Dinge zu glauben, die ihren Ambitionen entsprechen."

Der ehemalige Diplomat Alon Pinkas warnte hingegen, Netanjahu werde die Verhandlungen über unklare Punkte wahrscheinlich in die Länge ziehen, um politisch zu überleben und gleichzeitig Trumps Plan zu untergraben. Demnach würde Netanjahu der Regierung nicht den gesamten Plan, sondern nur die Bedingungen für die Freilassung der Geiseln zur Abstimmung vorlegen.

Letztlich könnte für Netanjahu die Aussicht auf eine Normalisierung der Beziehungen zu weiteren arabischen und muslimischen Staaten schwerer wiegen als der Zorn seiner rechten Partner. Angesichts der wachsenden internationalen Isolation Israels bietet der Plan eine Möglichkeit, die diplomatische Initiative zurückzugewinnen. Der israelische Wissenschafter Neve Gordon von der Queen Mary University of London sagte, Netanjahu glaube wahrscheinlich, die nächste Wahl gewinnen zu können, wenn er einen Plan zur Normalisierung der Beziehungen vorweisen könne. Gordon warnte jedoch, Netanjahu könne den Plan auch später platzen lassen und die Schuld der Hamas zuschieben – eine Taktik, die seine politische Position sogar stärken könnte.