Syrien ein Jahr nach Assad: Wer geht, wer bleibt?

„Ich habe nicht nur eine Freundin verloren, die wie eine Schwester war“, sagt Helen, „sondern auch den Glauben an das Gemeinsame.“ Früher, da habe es keinen Unterschied unter Freunden gemacht, wer welcher Religion angehörte. Nun blicken immer mehr aus der sunnitischen Mehrheit, die 70 Prozent der Bevölkerung stellt, mit Argwohn auf die Minderheiten.

Besonders auf die verhassten Alawiten, denen auch der Assad-Clan angehörte. Als es zu ersten Gräueltaten gegen sie und die Drusen kam, bei denen seit Jahresbeginn laut UN-Angaben mehr als 2.000 Menschen getötet wurden, stellte Helen schockiert fest, dass auch viele ihrer Freunde meinten, „das geschehe denen schon recht“. Sie blickt lange ins Leere. Bis sie sich fasst: „Das sind Menschen, die ich gut zu kennen glaubte. Bis ich feststellen musste, dass sie all die Zeit nur Masken getragen hatten. Schöne Masken.“

Im Rückblick reicht der Riss tiefer. Ja, der verhasste Diktator ist weg, mit ihm sein gefürchteter Geheimdienst. Doch die neue Freiheit schlug rasch um in ein Triumphgeheul derer, die darin den Auftakt einer neuen Ordnung im Sinne der Scharia sehen. Für Christen verheißt das nichts Gutes. Ohnedies durch Krieg und Emigration bereits von einst zehn auf zwei Prozent der Bevölkerung geschrumpft, denkt die halbe Million Menschen, die blieb, täglich darüber nach, ob es für sie eine Zukunft in diesem neuen, nun nicht länger säkularen Syrien geben kann. Helen, eine ausgebildete Logopädin, ist eine von ihnen. Längst will sie nur noch weg. Noch aber bleibt sie. Auch der Eltern wegen. Doch das, was andere nun Freiheit nennen, ist ihr zum Kerker geworden.