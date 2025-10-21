Die Eiserne Lady 2.0: Sanae Takaichi ist Japans erste Frau an der Regierungsspitze

Die Chefin der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) wurde vom Parlament zur ersten Ministerpräsidentin Japans gewählt. Mit der Unterzeichnung eines Koalitionsvertrags mit der rechtsgerichteten Oppositionspartei JIP (Ishin) hatte Takaichi am Montag den Weg freigemacht für ihre Wahl zur Regierungschefin.

An der Spitze einer Minderheitsregierung stehen ihr einige Herausforderungen bevor: Zuletzt hatten sich aufgrund der Inflation im Land und eines Bestechungsskandals innerhalb der LDP zahlreiche Wählerinnen und Wähler von der Partei abgewandt. Um die Stimmen zurückzugewinnen, vertrat Takaichi im Wahlkampf eine harte Haltung gegenüber Einwanderung und ausländischen Touristen.

Takaichi wird vom konservativen Flügel der LDP unterstützt, insbesondere von Anhängerinnen und Anhängern des im Juli 2022 ermordeten ehemaligen Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Sie werde die Wirtschaft stärken und "Japan zu einem Land umgestalten, das Verantwortung für künftige Generationen übernehmen kann", erklärte Takaichi am Vortag der Wahl.