ABO

Grüne mit Antrag für mehr Öffentlichkeit in U-Ausschüssen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Fraktionsführerin Tomaselli will mehr Öffentlichkeit in U-Ausschüssen
©APA, ROLAND SCHLAGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Grünen haben einen Antrag für mehr Öffentlichkeit in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen eingebracht. Wie bereits im APA-Interview angekündigt, sollen U-Ausschüsse in einem ersten Schritt wie bei Gerichtsverhandlungen auch für Interessierte zugänglich sein. Im deutschen Bundestag sei die Anwesenheit der interessierten Öffentlichkeit völlig üblich, argumentierte Fraktionsführerin Nina Tomaselli.

von

Der Antrag der Grünen zielt auf eine Änderung der Geschäftsordnung ab. Eine erste Lesung findet im Plenum im Februar statt, ein Beschluss wäre somit im März möglich. Theoretisch könnten damit Anfang April erstmals Interessierte Zugang zur U-Ausschuss-Arbeit im österreichischen Parlament erhalten.

"Transparenz ist kein Schlagwort, sondern eine demokratische Notwendigkeit", betonte Tomaselli. Nun könnten alle Fraktionen beweisen, wie ernst sie es mit Transparenz wirklich meinen. U-Ausschüsse arbeiten im Auftrag der Öffentlichkeit, so Tomaselli. Eine Öffnung würde das Vertrauen in Parlament und Demokratie stärken: "Die Saalöffentlichkeit im U-Ausschuss ist ein konkreter Schritt zur Stärkung der parlamentarischen Kontrolle." Wer das blockiere, entscheide sich "bewusst gegen Transparenz", die grüne Abgeordnete.

Zum Vorbild nimmt sich Tomaselli den deutschen Bundestag. Dort sei die Anwesenheit der interessierten Öffentlichkeit völlig üblich. Bei großem Interesse wie bei Befragungen von Ex-Kanzlerin Angela Merkel oder dem früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun werden zusätzliche Zuschauermöglichkeiten in anderen Sälen geschaffen, in die "inhouse" live übertragen wird.

Seit geraumer Zeit läuft eine Diskussion über Liveübertragungen von U-Ausschüssen. Grundsätzlich haben sich alle Fraktionen dafür ausgesprochen, die Verhandlungen auf technischer Ebene haben bis dato aber kein Ergebnis gebracht. Während FPÖ, NEOS, SPÖ und Grüne mehr oder weniger die Volkspartei für das Scheitern verantwortlich machen, spielt diese den Ball zurück und verlangt eine rechtlich saubere Lösung. Vor allem geht es der ÖVP um die Wahrung von Persönlichkeitsrechten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die niederösterreichische Landeshauptstadt wählt
Politik
St. Pölten wählt Gemeinderat
Josef Gründwidl tritt die Nachfolge von Christoph Schönborn an
Politik
Grünwidl ist neuer Wiener Erzbischof
NEOS-Mandatare trafen sich im Parlament
Politik
NEOS-Spitze gab Reform-Schwerpunkte vor
Der 17-Jährige befindet sich in der JA Linz in U-Haft
Politik
Junger IS-Anhänger nach Anschlagsplänen in Linz in U-Haft
Rot-Pink präsentierte im Rathaus die Ergebnisse der Klausur
Technik
Wiener Koalition fixierte Life Science Center in Neu Marx
Ein Aktionsplan soll gegen wachsenden Rechtsextremismus helfen
Politik
Regierung erstellt Aktionsplan gegen Rechtsextremismus
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER