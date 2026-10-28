ABO

Gespräche zu Bundesstaatsanwaltschaft am Donnerstag

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Zadic im Parlament
©HELMUT FOHRINGER, APA
Die politischen Gespräche rund um die geplante Bundesstaatsanwaltschaft gehen am Donnerstag mit einem Treffen der Regierungsparteien mit den Grünen weiter. Nachdem der Entwurf in der Begutachtung von nahezu allen Justizvertretern heftig kritisiert worden war, hatte Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) Anfang September eine "grundlegende Überarbeitung" angekündigt. Am Zug sieht man im Ministerium die ÖVP. Für einen Beschluss ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit vonnöten.

von

News auf Google bevorzugen

Die ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition muss daher um die Stimmen der FPÖ oder der Grünen buhlen. Letztere machen vor dem Treffen am Donnerstag Druck: "Es braucht rasch einen neuen Entwurf für die Bundesstaatsanwaltschaft", damit aus dem von der Bundesregierung angekündigten "Herbst der Ergebnisse" nicht der "Herbst der Versäumnisse" werde, meinte Justizsprecherin Alma Zadić zur APA.

An dem Treffen im Justizministerium werden neben Sporrer auch ÖVP-Staatssekretär Alexander Pröll und NEOS-Justizsprecherin Sophie Wotschke teilnehmen. Ein Gespräch in ähnlichem Format ist auch mit den Freiheitlichen geplant, aber noch nicht terminisiert. Dabei soll wohl vorgefühlt werden, wer wem wo entgegenkommen kann.

Zadić betonte einmal mehr, dass Verhandlungen erst Sinn machen, wenn es einen neuen Entwurf gibt: "Wir können nicht verhandeln, was nicht auf dem Tisch liegt. Die Regierung muss jetzt einen neuen Entwurf liefern." Entscheidend sei dabei das Bestellverfahren: "Politische Mehrheiten dürfen nicht darüber entscheiden, wer an der Spitze der Bundesstaatsanwaltschaft steht. Wo unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft draufsteht, muss auch unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft drin sein", so die ehemalige Justizministerin.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Nicht alle Senioren wollen den digitalen Umstieg
Politik
Senioren wollen "analog" leben
Die Matura-Pakete werden im Mai geöffnet
Technik
Zentralmatura 2028 soll am 2. Mai starten
Strache beim Prozess in der Causa "Lebensversicherung" im Mai
Politik
Strache ab 25. November wieder vor Gericht
Unter den Studierenden waren zuletzt 170 Schülerinnen und Schüler
Politik
Immer mehr Schülerinnen und Schüler an den Hochschulen
Sozialministerin Schumann bei der Pressekonferenz zur Sozialhilfe Neu
Politik
2.100 Familien mit über fünf Kindern beziehen Sozialhilfe
Verbindliche Standards für barrierearmes Studium gefordert
Technik
ME/CFS - Bündnis will mehr Unterstützung für Studierende
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER