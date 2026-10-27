ME/CFS - Bündnis will mehr Unterstützung für Studierende

Dazu kämen aus Perspektive der Betroffenen digitale Lehrangebote, Rückzugs- und Ruheräume sowie Infektionspräventionsmaßnahmen, hieß es in einer Aussendung. Genaue Zahlen über die Betroffenen stehen nicht zur Verfügung. Laut der jüngsten Studierenden-Sozialerhebung sind rund fünf Prozent von chronisch-somatischen Beeinträchtigungen wie chronischen Schmerzen oder dem Post-COVID-Syndrom betroffen. Das wären österreichweit etwa 15.000 Studierende - wobei diese Zahlen auf einer hochgerechneten Selbsteinschätzung beruhen.