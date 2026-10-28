Zentralmatura 2028 soll am 2. Mai starten

Abgeschlossen wird am 15. Mai mit Griechisch und am 16. mit den Minderheitensprachen Ungarisch, Kroatisch und Slowenisch sowie Spanisch. Die Kompensationsprüfungen für Schülerinnen und Schüler mit negativen Noten stehen am 8. und 9. Juni im Kalender.

2029 erfolgt der Matura-Start dann etwas später. Aufgrund des 1. Mai (Dienstag) und des oberösterreichischen Landesfeiertags (4. Mai) beginnt die Zentralmatura erst am 7. Mai mit den Minderheitensprachen und Griechisch. Am 8. Mai folgt Deutsch und am 9. Mai Englisch. Anschließend sorgt Christi Himmelfahrt (10. Mai) für eine Matura-Unterbrechung. Fortgesetzt wird am 14. Mai mit Mathematik, am 15. Mai steht Italienisch und am 16. Mai Latein am Programm. Am 18. Mai folgt Französisch, pfingstbedingt müssen die angehenden Spanisch-Maturanten für den Abschluss-Termin bis 22. Mai warten. Kompensationsprüfungen finden dann am 7. und 8. Juni statt.

Bereits vor längerem festgelegt wurden die Maturatermine für das kommende Jahr: Den Auftakt macht da Deutsch am 5. Mai. Es folgt am 7. Mai Italienisch, am 10. Mai stehen die Mathe-Klausuren am Programm. Tags darauf wird Englisch abgeprüft, am 12. Mai Latein, am 13. Französisch und am 14. die Minderheitensprachen Slowenisch, Kroatisch und Ungarisch sowie Spanisch. Anschließend gibt es eine pfingstbedingte Pause bis zum 21. Mai, bevor mit Griechisch abgeschlossen wird.