Herr Innenminister, wir haben da noch eine Frage

Gerhard Karner ist seit 2021 Innenminister. In der Vergangenheit war er bereits Bürgermeister, Pressereferent, Landtagsabgeordneter und Parteigeschäftsführer. Doch für was würde er sich bei der Frage Räuber oder Gendarm entscheiden?

von

Waren Sie lieber Räuber oder lieber Gendarm?

Ich glaube, wir haben selten Räuber und Gendarm gespielt, weil wir immer Abpassen oder Abrandeln gespielt haben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich damals lieber Gendarm. Weil mir war wichtig, dass alles passt. Das hab ich in meinem Elternhaus so mitbekommen.

Ich gebe aber zu, das hat sich dann so zehn Jahre später in der Studentenzeit etwas gewandelt. Da war ich für eine gewisse Zeit nicht immer nur der brave Gendarm.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 33+34/25 erschienen.

Über die Autoren

