Kickl kam erst 2021 ans blaue Ruder und somit als Person ins Zentrum seiner Social-Media-Strategie. Sie brachte ihm 300.000 FB-Follower, eine halbe Million weniger als einst Strache und Kurz hatten. Die Fast-Million zur Bewerbung seiner Postings floss in vier Jahren. Hochrechnungen der Ausgaben für Vorgänger wie türkisen Gegenpart drängen sich geradezu auf. Hoffnungen, dass andere Parteien den grundsätzlichen Bedenken gegen globale digitale Plattformen Verweigerungstaten folgen lassen, sind jedoch falsch: Gleich hinter Kickl liegen Grüne (Bund und Wien), Karl Nehammer, Stadt Wien sowie die SPÖ.

Die Grünen sind mit der steirischen Landespartei und Judith Pühringer nochmals unter den Top 20, die Blauen mit Dominik Nepp und Norbert Hofer, die Roten mit Pamela Rendi-Wagner noch vor Andreas Babler. Auch NEOS Wien schaffen es in dieses Spitzenfeld. Bei allfälliger Kritik zur Fragwürdigkeit solcher Selbstvermarktung können sie erwidern, dass dies auch der Verein gegen Tierfabriken (20., € 210.000), Vier Pfoten (19., € 240.000), die Arbeiterkammer (18., € 250.000), das Europäische Parlament (14., € 260.000) und UNICEF Österreich (8., 335.000) tun. Greenpeace Austria führt diese Liste sogar noch vor Kickl an: 1.151.097 Euro haben die Umweltschützer in den jüngsten sechs Jahren an Facebook gezahlt.