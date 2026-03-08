Explosionsgeräusch nahe US-Botschaft in Oslo: Polizeieinsatz

Es gab demnach zunächst keine gesicherten Informationen, was genau passiert sei. Augenzeugen berichteten der norwegischen Zeitung "Verdens Gang" von aufsteigendem Rauch in der Nähe des Botschaftsgeländes. Eine Stellungnahme der US-Vertretung lag zunächst nicht vor.

Nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran sind die US-Vertretungen in der Region in Alarmbereitschaft. Mehrere Botschaften waren bei den iranischen Gegenschlägen angegriffen worden. Die norwegische Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, ob die Explosion in Oslo möglicherweise in Verbindung mit dem Iran-Krieg steht.