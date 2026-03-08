ABO

Explosionsgeräusch nahe US-Botschaft in Oslo: Polizeieinsatz

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Polizeieinsatz in Oslo
©APA/APA/NTB (Themenbild/Arechiv/nicht aktuell)/JONAS FAESTE LAKSEKJN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Nahe der US-Botschaft in Norwegens Hauptstadt Oslo hat es am frühen Sonntag nach Angaben der Polizei ein lautes Explosionsgeräusch gegeben. "Die Polizei steht im Austausch mit der Botschaft und es gibt keine Berichte über verletzte Personen", hieß es in einer Mitteilung der Osloer Exekutive, die einen Großeinsatz absolvierte. Die Ursache der mutmaßlichen Explosion, die sich gegen 01.00 Uhr Ortszeit ereignete, war zunächst unklar.

von

Es gab demnach zunächst keine gesicherten Informationen, was genau passiert sei. Augenzeugen berichteten der norwegischen Zeitung "Verdens Gang" von aufsteigendem Rauch in der Nähe des Botschaftsgeländes. Eine Stellungnahme der US-Vertretung lag zunächst nicht vor.

Nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran sind die US-Vertretungen in der Region in Alarmbereitschaft. Mehrere Botschaften waren bei den iranischen Gegenschlägen angegriffen worden. Die norwegische Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, ob die Explosion in Oslo möglicherweise in Verbindung mit dem Iran-Krieg steht.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kriegsschäden nach israeliche Angriffen im Libanon
Politik
Israels Armee greift weiter im Libanon an
Feuerball über Teheran
Politik
Teheran von heftigen Explosionen erschüttert
Zerstörungen im Libanon
Politik
Mehr als 40 Tote bei Kommando-Einsatz Israels im Libanon
Am Flughafen Dubai stieg am Samstag Rauch auf
Politik
Flugverkehr in Golf-Region wegen Iran-Krieg weiter gestört
Wieder sorgten russisiche Raketen für Tod und Zerstörung
Politik
Mehrere Tote bei russischen Angriffen auf Charkiw
Karoline Leavitt - Sprecherin des Weißen Hauses
Politik
Medien: Russland liefert Iran Infos über US-Militär
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER