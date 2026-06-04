ABO

EU-Innenminister beraten Return Hubs und neuen Asylpakt

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Innenminister Karner nimmt am EU-Ministerrat teil
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Großes Thema beim Rat der EU-Innenminister am Donnerstag in Luxemburg wird die vorläufige Einigung auf das "EU-Abschiebegesetz" zwischen EU-Parlament und -Ländern und die damit möglichen, umstrittenen Rückführzentren in Drittstaaten ("Return Hubs") sein. Auch der Umsetzungsstand des neuen EU-Asyl-und Migrationspakts, der am 12. Juni in Kraft tritt, wird diskutiert. Für Österreich nimmt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) teil, der Return Hubs rasch umsetzen will.

von

Am Rande des vorherigen Ratstreffens einigten sich Österreich, Deutschland, Niederlande, Dänemark und Griechenland bereits auf einen konkreten Fahrplan, die Rückkehrzentren außerhalb der EU rasch umzusetzen. Ziel der Gruppe ist laut Innenministerium, bis Jahresende durch Gespräche mit verschiedenen Staaten festzulegen, wo solche Zentren entstehen könnten. Fragezeichen bei der Umsetzung des neuen EU-Asylpakts sind die Einsatzbereitschaft des EURODAC-Systems zur Fingerabdruckerkennung sowie die nötige Personalaufstockung. Weitere Themen werden die Lage des Schengen-Raumes und die derzeit auch von Österreich durchgeführten Kontrollen an Binnengrenzen, die die Kommission erst am Dienstag kritisiert hatte.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Sitz der EU-Kommission in Brüssel
Politik
EU gibt Österreich im Defizitverfahren positives Zeugnis
Entwicklungshilfe hängt sehr eng mit Wirtschaftsinteressen zusammen
Technik
Studie: Entwicklungshilfe sehr eng an Wirtschaftsinteressen gekoppelt
Mohamedou Ould Slahi war in Guantanamo inhaftiert
Technik
Kritik an ÖH für Einladung von Ex-Al-Kaida-Mitglied
EU macht Weg für Abschiebezentren in Drittstaaten frei
Politik
EU macht Weg für Abschiebezentren in Drittstaaten frei
Der Erstangeklagte sitzt seit eineinhalb Jahren in der JA Josefstadt in U-Haft
Politik
Prozess gegen syrischen "Foltergeneral" in Wien begonnen
UNO-Experte Nowak sieht Spielraum für Österreich im Sicherheitsrat
Politik
UNO-Experte gibt Österreich Chancen bei Sicherheitsratswahl
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER