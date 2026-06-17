EU-Gipfel berät über Mehrjahresbudget und China-Konkurrenz

Mit dem ukrainischen Präsidenten, Wolodymyr Selenskyj, wollen die EU-"Chefs" zur Lage der Ukraine reden - insbesondere zu den gerade gestarteten EU-Beitrittsverhandlungen, zur Situation im Krieg und etwaigen Friedensverhandlungen mit Russland. Selenskyj selbst hatte eine stärkere Rolle der Europäer in Hinblick auf mögliche Gespräche mit Russland über ein Kriegsende gefordert. Von EU-Seite wird allerdings betont, dass der Kreml keine Anzeichen für ernste Friedensgespräche zeige. Weitere Themen sind die Lage im Nahen Osten, Sicherheit und Verteidigung sowie die Bekämpfung illegaler Drogen.