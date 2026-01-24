Erneute russische Angriffe auf Ukraine - Mehrere Verletzte

Tymur Tkachenko, Chef der Kiewer Militärverwaltung, berichtete von Drohnenangriffen in mindestens drei Stadtteilen, die an mindestens zwei Orten Brände auslösten. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, bei dem Angriff auf die Hauptstadt seien sowohl Drohnen als auch Raketen eingesetzt worden. In der nordostukrainischen Stadt Charkiw wurden den Behörden zufolge elf Menschen verletzt. Dort trafen Drohnen laut Bürgermeister Ihor Terechow unter anderem ein Wohnheim für Vertriebene, ein Krankenhaus und eine Geburtsklinik.

Die jüngsten Angriffe erfolgten, nachdem Unterhändler aus der Ukraine, Russland und den USA am Freitag den ersten von zwei Gesprächstagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten beendet hatten. Am ersten Verhandlungstag in Abu Dhabi ist es nach ukrainischen Angaben um die Parameter für eine Beendigung des Krieges gegangen. Auch die weitere Logik des Verhandlungsprozesses sei erörtert worden, teilte der Sekretär des Nationalen Sicherheits-und Verteidigungsrats und Delegationsleiter, Rustem Umerow, mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf Telegram: "Das Wichtigste ist, dass Russland bereit ist, diesen Krieg zu beenden, den es begonnen hat." Er stehe in regelmäßigem Kontakt mit den ukrainischen Unterhändlern, es sei jedoch noch zu früh, um Schlüsse aus den Gesprächen zu ziehen.