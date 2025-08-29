Wegen Missbrauchs der Amtsgewalt: Egisto Ott wird angeklagt

Marsalek steht auch bei einem weiteren Punkt der Anklage gegen Ott im Zentrum. Der Chefinspektor soll im November 2022 einen SINA-S-Laptop auf dem eine nicht öffentlich bekannte, von EU-Staaten verwendete elektronische Sicherheitshardware für sichere elektronische Kommunikation gespeichert war, gegen 20.000 Euro im Auftrag Marsaleks an einen unbekannten Mittäter übergeben haben, wobei der Laptop in weiterer Folge einem russischen Nachrichtendienst ausgehändigt worden sein soll.

Schließlich wird Ott von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, im Jahr 2019 dem früheren Generalsekretär im Außenamt Johannes Peterlik personenbezogene Daten von Beamten des BVT, die er mit der Erstellung des Ibiza-Videos in Zusammenhang brachte, mitgeteilt zu haben. Dadurch sei das Recht dieser Personen auf Schutz ihrer personenbezogenen Daten verletzt sowie die Aufrechterhaltung der öffentlichen nationalen Sicherheit und der Erfolg zukünftiger nachrichtendienstlicher Aktivitäten gefährdet worden, schreibt die Staatsanwaltschaft.

In einem Nebenverfahren war Ott im März freigesprochen worden. Weitere Ermittlungsverfahren werden parallel zur bevorstehenden Hauptverhandlung fortgesetzt.