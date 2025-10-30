Wie tief kann die SPÖ noch fallen?

Eine Idee, wie sich die SPÖ aufstellen könnte, um bundesweit erfolgreich zu werden, fehlt. Bei der Nationalratswahl hatte Babler keine Antwort. Es setzte Verluste bei Arbeitern und Pensionisten sowie geringen Zuspruch von Akademikern. In den eigenen Reihen existiert ein burgenländischer und ein Wiener Weg und sonst wenig bis nichts: In Salzburg gibt es seit Oktober 2024 nicht einmal einen Chef. Die Nachfolge von David Egger soll erst 2026 fixiert werden.

Mit 18 Prozent ist die Partei einem Fallbeileffekt nahe: Damit könnte sie nach einer Wahl wohl nur unter der ÖVP und an der Seite einer anderen Partei mitregieren, hätte sie keine Aussicht aufs Kanzleramt und müsste sich mit einer Nebenrolle begnügen: Wozu sie also wählen?

Was eine solche Fragestellung bedeuten kann, hat sie mit Rudolf Hundstorfer bei der Präsidentschaftswahl 2016 erfahren: Wie Andreas Khol (ÖVP) kam ihr Mann auf elf Prozent – es hat gezeigt, wie weit es nach unten gehen kann.