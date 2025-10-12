Dutzende Tote bei Kämpfen zwischen Afghanistan und Pakistan

Pakistanische Sicherheitsvertreter erklärten lediglich, sie hätten den afghanischen Streitkräften Verluste zugefügt, nannten aber keine Zahl. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben nicht unabhängig überprüfen.

Afghanische Truppen hatten nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Kabul am späten Samstag das Feuer auf pakistanische Grenzposten eröffnet. Dies sei eine Vergeltung für pakistanische Luftangriffe in Afghanistan vor einigen Tagen gewesen. Die pakistanische Armee habe die Gegenseite mit Artillerie beschossen, berichtete die pakistanische Zeitung "Dawn".

Der Schusswechsel war pakistanischen Sicherheitsvertretern zufolge am Sonntagmorgen weitgehend beendet. In der pakistanischen Region Kurram fielen jedoch nach Angaben von Anrainern noch sporadisch Schüsse. Kabul teilte mit, die Angriffe auf Bitten von Katar und Saudi-Arabien eingestellt zu haben.

Die Regierung in Islamabad wirft der Taliban-Regierung vor, militante Kämpfer zu beherbergen, die Pakistan angreifen. Kabul bestreitet dies. Bei den von Islamabad nicht offiziell bestätigten Luftangriffen war pakistanischen Sicherheitskreisen zufolge am Donnerstag der Anführer der militanten Gruppe TTP, Noor Wali Mehsud, in Kabul ins Visier genommen worden. Es sei unklar, ob er überlebt habe.