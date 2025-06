Die aktuelle Vielzahl von Personalien ermöglicht nun aber eine Besserungskolumne nach der Devise „Namen sind Nachrichten“. Wolfram Weimer war Chefredakteur der Tageszeitung Welt sowie des Wochenmagazins Focus und hatte dazwischen die Politikzeitschrift Cicero gegründet, bevor er mit eigenem Verlag sein bürgerliches Credo pflegte. Als Autor von „Das konservative Manifest“ ist der parteilose, von Kanzler Friedrich Merz auf einem Ticket der CDU installierte Kulturstaatsminister auch Koalitionspartner SPD suspekt. Doch dem Vorschlag, amerikanische Digitalgiganten wie in Österreich zu besteuern – gleich mit zehn statt hierzulande fünf Prozent – stimmt die rote Regierungsspitze zu.

Das bringt den heimischen Top-Sozialdemokraten in eine Zwickmühle. Denn Vizekanzler Andreas Babler rührt als Medienminister die heiße Kartoffel Digitalsteuer nicht an, um sich keine Finger zu verbrennen, während die EU den Konflikt um die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle austrägt. Der Austro-Sonderweg könnte dem Amerikaner ein besonderer Dorn im Auge sein, dessen Sehschärfe von Konzernen wie Google, Meta & Co. bestimmt wird. Dass die rasant steigenden Einnahmen aus der Digitalsteuer eine Hauptquelle der Medienförderung sind, die Babler massiv erhöhen will, macht die Angelegenheit noch komplizierter. Denn die Beachtung von deutschen Gegenmaßnahmen zu amerikanischen Handelssanktionen ist zu groß, um weiterhin unter der Aufmerksamkeitsschwelle zu manövrieren. Und Weimer hat Österreich ausdrücklich als Vorbild für seinen Vorstoß genannt.