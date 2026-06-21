Deutschland weitet Abschiebungen nach Afghanistan aus

Die Gespräche zwischen dem Innenministerium und der afghanischen Regierung hätten "auf technischer Ebene" stattgefunden, sagte die Sprecherin weiter. Damit bestätigte sie einen Bericht der "Bild am Sonntag". Diesem Bericht zufolge befinden sich derzeit noch mindestens einhundert abschiebebereite afghanische Straftäter in regulärer Haft oder in Abschiebehaft in Deutschland.

Die Organisation Pro Asyl hatte kürzlich die Abschiebung von Straftätern nach Afghanistan scharf kritisiert - insbesondere wegen der damit einhergehenden diplomatischen Aufwertung der radikalislamischen Taliban. "Für einen Abschiebedeal normalisiert Deutschland ein international geächtetes Regime, das Frauen völlig entrechtet und Oppositionelle systematisch verfolgt", erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführerin Helen Rezene. "Das ist menschenrechtlich verheerend und außenpolitisch töricht".

Die CDU wies derartige Kritik am Sonntag zurück. "Die Abschiebung von Vergewaltigern, Gefährdern und Drogenhändlern auch nach Afghanistan macht Deutschland sicherer", sagte Unions-Fraktionsvize Günter Krings (CDU) der Nachrichtenagentur AFP. "Genau darum geht es: Wir sind der Sicherheit und dem Wohle Deutschlands verpflichtet und kommen durch diese Abschiebeflüge dieser Verpflichtung nach".