Provokant gefragt: Gibt es etwas Gutes am Klimawandel?

Finanzielle Vorteile könnte dafür die Tourismusbranche in Österreich haben. Die milderen Winter führen zwar zu schwerwiegenden Risiken für den Wintertourismus. Insbesondere betroffen seien, durch den wenigen Naturschnee, Lagen unterhalb von 1.500 Meter Seehöhe. Jedoch könnte Österreich, vor allem im Vergleich zu den Mittelmeerregionen, als klimatisch gemäßigterer Standort dennoch profitieren.

Vor allem die Alpinregionen könnten im Sommer an Attraktivität gewinnen, wie der Leiter des Departments für Klima-Folgen-Forschung an der Geosphere Austria, Mark Olefs berichtet: „Mit zunehmender Seehöhe sinken Hitze- und Pollenbelastung deutlich. Hochlagen können daher als kühlere Rückzugsräume an Bedeutung gewinnen, insbesondere im Sommertourismus und in den Übergangsjahreszeiten Frühjahr und Herbst. Gleichzeitig steigen aber auch Naturgefahren wie Muren, Steinschlag oder Permafrostprobleme.“

Ein weiterer „Vorteil“, der aus den veränderten Klimabedingungen resultiert, ist die längere Vegetationszeit von Pflanzen, welche in manchen Regionen für frühere Aussaaten, spätere Ernten und das Entstehen neuer Pflanzenkulturen führen kann. Leider ist das auch nicht gebührend zu feiern, da Trockenstress* und die zunehmende Zahl von Schädlingen dem entgegenstehen.