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Chinas Präsident Xi zu Besuch in Nordkorea erwartet

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Dieses Bild stammt aus Peking, die Neuauflage erfolgt in Pjöngjang
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Chinas Staatschef Xi Jinping wird am Montag zu einem zweitägigen Besuch in Nordkorea erwartet. Xi folgt einer Einladung von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, wie der staatliche chinesische Fernsehsender CCTV berichtete. Es ist die erste Reise des chinesischen Präsidenten nach Pjöngjang seit sieben Jahren. China ist Nordkoreas wichtigster Handelspartner und unterstützt das international weitgehend isolierte Nachbarland diplomatisch, wirtschaftlich und politisch.

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Wegen seines Raketen- und Atomprogramms wurden zahlreiche internationale Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Im September vergangenen Jahres waren Machthaber Kim und Russlands Präsident Wladimir Putin Ehrengäste bei einer Militärparade in Peking anlässlich des 80. Jahrestages der Kapitulation Japans am Ende des Zweiten Weltkriegs.

BEIJING - CHINA: FOTO: APA/APA/AFP (Archiv)/STR

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