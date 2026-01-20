10 Fakten zu Bulgarien

Die bulgarische Wirtschaft wächst. Für 2026 rechnen Agenturen mit einem Wachstum von etwa drei Prozent. Auch Staatsverschuldung und Arbeitslosigkeit sind niedrig. Die finanzielle Disziplin des Landes lernte Bulgarien nach der Bankenkrise vor 30 Jahren, erklärt Emilia Penkova-Pearson, Bulgarien-Expertin am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). 1997 wurde die bulgarische Währung Lew an die D-Mark und später an den Euro gekoppelt. Das mache auch den Übergang zum Euro einfacher – und die Gefahr vor steigenden Preisen durch den Euro kleiner. In der Bevölkerung sehen viele den Euro dennoch skeptisch.

Gemessen am BIP pro Kopf ist Bulgarien weiterhin das ärmste EU-Land. „Die Einkommen sind weiterhin zu niedrig“, sagt Ökonom Pekanov. Das habe mit der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit und den niedrigen Infrastrukturinvestitionen der letzten zwei Jahrzehnte zu tun. Um den Lebensstandard zu erhöhen, braucht es laut Penkova-Pearson ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Bulgarien wird hier vom Euro profitieren, sind sich die Fachleute sicher. Man spare sich die Transaktionskosten und Ratingagenturen werden die Bonität des Landes verbessern – ein wichtiges Signal an Investoren.

Das ist auch hierzulande spannend. Denn Österreich ist nach den Niederlanden der zweitgrößte ausländische Investor. Unternehmen wie Telekom Austria, EVN und Vienna Insurance Group haben Niederlassungen in Bulgarien. „Voraussetzung für weitere Investitionen ist jedoch, dass es keine Korruption gibt“, sagt PenkovaPearson.