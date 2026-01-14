Todor Ovtcharov: „Ich bin ein Wiener, aber ich werde niemals zum Österreicher“

Wien war Zufall. Ich war sicher, dass ich nicht in Bulgarien bleiben wollte – nicht, weil es mir dort schlecht ging, das ist keine traurige Geschichte über Armut. Ich komme aus einer gebildeten Mittelschicht-Familie. Mir war langweilig und wollte etwas Neues kennenlernen. Mit 13, 14 Jahren habe ich in Berlin gelebt, weil meine Mutter dort am bulgarischen Kulturinstitut gearbeitet hat. Dort und am deutschen Gymnasium in Sofia habe ich Deutsch gelernt. In Wien war niemand, den ich kannte – ich wollte nicht mit den gleichen Leuten verkehren wie in der Schulzeit.

Sofia ist eher wie Berlin als Wien. Die Menschen sind viel direkter. Seit es viele günstige Flüge aus ganz Europa gibt, kommen viele Leute zum Feiern. Es hat den Ruf als Berlin des Ostens. Wien ist manchmal sehr langsam und langweilig, vieles besteht schon sehr lange. Es gab eine Zeit, wo ich überlegt habe, wegzugehen. Aber ich habe mir hier ein Leben aufgebaut. Und jetzt bin ich auch schon alt und langsam und langweilig.

Meine beiden Töchter sind hier in Wien geboren. Als meine Partnerin und ich im Urlaub auf Costa Rica gesagt haben, wir kommen aus Bulgarien, meinte die ältere Tochter: ‚Warum sagt ihr Bulgarien? Wir sind nicht aus Bulgarien!‘ Aber meine Frau und ich wurden dort sozialisiert. In der Soziologie spricht man von ‚Hybrid Identity‘ – man ist beides, Österreicher und Bulgare. Für meine Kinder spielt das kaum eine Rolle. Sie sind bulgarische Staatsbürger, weil ihre Mutter und ich bulgarische Staatsbürger sind. Das ist komplett sinnlos. In den letzten vier Jahren hat Bulgarien sieben Wahlen abgehalten und ich gehe immer brav wählen in der Botschaft. Ich frage mich, warum. Das ist auch unfair gegenüber den Leuten, die dort leben. Und in der Community, wo ich zuhause bin, darf ich nicht wählen.