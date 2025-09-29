Darf man israelische Künstler boykottieren?

Wie stehen Sie zu Boykottmaßnahmen gegen israelische Künstler?

Ich bin absolut dagegen. Wir arbeiten mit vielen großartigen Israelis zusammen und obwohl ich schockiert und abgestoßen von den täglichen Kriegsverbrechen der israelischen Regierung bin, glaube ich, dass man einzelne Künstler:innen nicht für die Taten ihrer Regierung zur Verantwortung ziehen kann oder darf. Ich möchte aber auch klarstellen: Ich verurteile die Verbrechen der Hamas aufs Härteste. Mit den Gräueltaten des 7. Oktober haben sie ihr Volk in diesen Albtraum hineingezogen. Meiner Ansicht nach suchen so viele israelische Künstler:innen aktiv den Frieden: Sie protestieren gegen diese Regierung, Palästinenser und Israelis machen gemeinsam Musik in Chören und Orchestern, investieren in Poesie und Empathie und bringen ihren Aktivismus in ihrer Kunst zum Ausdruck.

Würden Sie diese Maßnahmen als antisemitisch betrachten?

Vielleicht sind nicht alle Äußerungen so gemeint, aber manchmal fragt man sich, ob dieser Krieg nicht von Antisemiten missbraucht wird, um eine Rechtfertigung für ihren Hass zu finden. Ich bin auch jedes Mal schockiert und traurig, wenn ich höre, dass Juden aufgefordert werden, Restaurants zu verlassen, weil sie Hebräisch sprechen, oder diskriminiert werden, weil sie eine Kippa tragen, ja, manchmal sogar körperlich bedroht und attackiert werden. Ich bin entsetzt darüber, dass Menschen nicht zwischen der Politik und Verantwortung der Regierung Netanjahu und der israelischen Bevölkerung oder der jüdischen Weltbevölkerung unterscheiden können. Jede Organisation sollte gleichzeitig Antisemitismus bekämpfen und sich gegen die Verbrechen dieser kriminellen Regierung stellen, die sie täglich an Muslimen, Juden und Christen begehen.

Wie sehen Sie die Ausgrenzung russischer Künstler? Kann man die Fälle vergleichen? Wird den russischen Künstlern nicht eine Art Heldentum abverlangt, das ihre Existenz und ihre Familien gefährdet?

Ich glaube, dass das Recht auf Meinungsfreiheit auch das Recht beinhaltet, sich nicht öffentlich zu äußern. Ich respektiere, dass manche Künstler:innen ihre Familien und ihre Lebensgrundlage beschützen wollen. Es ist so leicht, jemanden zu verurteilen, wenn man komfortabel in einer sicheren Demokratie lebt. Aber: Wenn Wilders die Wahlen gewinnt und anfängt, Muslime zu deportieren – heißt das dann, dass ich als niederländische Künstlerin nicht mehr arbeiten darf?

Sollen sich die Veranstalter des Song Contest Boykottmaßnahmen beugen?

Das ist eine sehr komplexe Fragestellung: Diese Lieder repräsentieren ganz klar ihre Länder. Es fühlt sich seltsam an in Zeiten von Massenmord zu jubeln und mit Fahnen zu wehen. Russland ist ebenfalls ausgeschlossen. Auf der anderen Seite: Die Länder, die in dem Konflikt in Bergkarabach involviert sind, nehmen teil und niemand hinterfragt deren Berechtigung. Und: Wenn ich an die Arbeit von Mira Awad und Noa denke, die gemeinsam bei dem Song Contest aufgetreten sind und beide noch immer künstlerische Stimmen für den Frieden sind, dann ist das genau das, was dieses Land jetzt braucht. Ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss.

Soll die gesamte Veranstaltung von Österreich abgesagt werden, wenn Israel von der EBU ausgeschlossen wird?

Noch einmal: Ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Aber vielleicht sollte man das als Anlass nehmen, das Konzept zu hinterfragen: Anstatt eines Wettbewerbs, bei dem Länder gegeneinander antreten, könnte man eine Show erschaffen, die eine Übung in Frieden und Zusammenleben ist. Eine Feier der Verbindung und des gemeinsamen Nenners. Musik gegen Polarisierung. Vielleicht sollte man einen Chor mit jungen palästinensischen und israelischen Sängerinnen und Sängern einladen. Je mehr ich darüber nachdenke, finde ich: Genau das sollte man jetzt machen.