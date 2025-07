Das Drama um die Drusen: Warum Israel eine religiöse Minderheit in Syrien unterstützt

Die Drusen bilden eine eigenständige, im 11. Jahrhundert aus dem schiitischen Islam hervorgegangene Religionsgemeinschaft. Ihre monotheistische Lehre ist stark mystisch geprägt, ihre religiösen Texte gelten als geheim. In Syrien, Israel, dem Libanon und Jordanien leben insgesamt mehr als eine Million Drusen, die Mehrheit davon in ländlichen Gebieten. In Syrien stellen sie etwa drei Prozent der Bevölkerung, ihre Hochburgen liegen im Süden in der Provinz Sweida. Konversion ist ausgeschlossen, Ehen mit Andersgläubigen unerwünscht.

In Israel sind rund 153.000 Drusen Staatsbürger. Anders als viele andere arabischstämmige Israelis leisten sie Wehrdienst und sind teilweise hoch in Armee und Verwaltung integriert. Viele haben familiäre oder religiöse Verbindungen zu ihren Glaubensbrüdern in Syrien. Das fördert Sympathien – und politische Interessen.

Trotz ihrer geringen Zahl spielten die Drusen politisch immer wieder eine wichtige Rolle – etwa im libanesischen Bürgerkrieg oder im syrischen Widerstand gegen Kolonialmächte. Seit dem syrischen Bürgerkrieg verteidigen sie vor allem ihr Kerngebiet gegen islamistische Angriffe. Jüngste Kämpfe zwischen Drusen, sunnitischen Beduinen und Regierungstruppen forderten laut Menschenrechtsgruppen über 90 drusische Todesopfer. Israel sieht sich als Schutzmacht der Drusen, was die Spannungen zusätzlich verschärft.