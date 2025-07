Riverdance-Star Michael Flatley will irischer Präsident werden

Flatley, der unter anderem durch seine Bühnenshows „Riverdance“ und „Lord of the Dance“ internationale Bekanntheit erlangte, wurde 1958 in Chicago (USA) geboren. Sein Anwalt erklärte gegenüber der Zeitung, dass Flatley sich derzeit mit Unterstützer:innen berate und die formalen Anforderungen prüfe.

Die nächste Präsidentenwahl in Irland ist für Oktober 2025 angesetzt. Amtsinhaber Michael D. Higgins kann laut Verfassung kein drittes Mal kandidieren. Das Amt des Präsidenten in Irland ist vorwiegend repräsentativ, besitzt jedoch in bestimmten Bereichen, etwa bei der Ernennung von Regierungsmitgliedern oder der Auflösung des Parlaments, verfassungsmäßige Befugnisse.