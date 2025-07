Syrien: Brutale Misshandlungen und Tötungen in Sweida

Der Beobachtungsstelle zufolge kam es in einigen Dörfern aber weiterhin zu Gefechten. Stammeskämpfer hätten dort unter anderem mit Mörsergranaten angegriffen. Laut der Beobachtungsstelle, deren Angaben beim Konflikt in Syrien in der Regel als verlässlich gelten, stieg die Zahl der Todesopfer auf insgesamt über 1.000.

Nach Darstellung des US-Sondergesandten für Syrien, Thomas Barrack, einigten sich „alle Konfliktparteien“ auf eine „Pause und Einstellung der Feindseligkeiten“ ab 17 Uhr (16 Uhr MESZ). Er hatte zuvor bereits eine Waffenruhe zwischen Syrien und Israel verkündet. Israel hatte im Süden sowie in Damaskus mehrere Ziele bombardiert mit dem erklärten Ziel, die Drusen zu schützen. Auch am Sonntag flogen laut Aktivisten israelische Kampfflugzeuge über der Region. Israel bombardiert seit Jahren Ziele in Syrien.

Die Drusen sind eine religiöse Minderheit, die aus dem schiitischen Islam entstanden ist. Viele von ihnen leben auch in Israel und dienen im Militär und der Regierung. Israel will durch die Stärkung der Drusen aber auch verhindern, dass sich Iran-treue Milizen oder extremistische Gruppen im strategisch wichtigen Sweida ansiedeln. Die Provinz liegt in Nähe der von Israel annektierten Golanhöhen.