Bisher kaum Geld für Trump-Friedensrat und Gaza-Wiederaufbau

Bisher seien weniger als eine Milliarde Dollar zusammengekommen. Dies verhindere, dass das von den USA unterstützte Nationale Komitee für die Verwaltung Gazas (NCAG) die Kontrolle von der Hamas übernehmen könne. "Derzeit ist kein Geld verfügbar", habe der Gesandte des Friedensrats, Nikolaj Mladenow, den palästinensischen Gruppen mitgeteilt.

Der Friedensrat wies die Berichte über Finanzierungsprobleme zurück. "Der Friedensrat ist eine schlank aufgestellte, umsetzungsorientierte Organisation, die bei Bedarf Kapital abruft. Es gibt keine Finanzierungsengpässe. Alle Kapitalanforderungen sind bisher sofort und in vollem Umfang erfüllt worden", hieß es in einer Erklärung der Organisation in Sozialen Medien. Trump hatte einmal gemeint, aus dem Gazastreifen eine "Riviera des Nahen Ostens" entwickeln zu wollen.

Der US-Präsident hatte zehn Tage vor den amerikanisch-israelischen Angriffen auf den Iran eine Konferenz in Washington ausgerichtet, bei der Golfstaaten Milliarden für den Wiederaufbau und die Verwaltung Gazas nach einer Entwaffnung der radikal-islamischen Hamas zugesagt hatten. Das NCAG unter Führung des früheren palästinensischen Vizeministers Ali Shaath soll die Ministerien und Polizei im Gazastreifen übernehmen. Der Krieg im Iran habe alles verändert und Finanzierungsprobleme verschärft, sagte einer der Insider.

Israel macht einen vollständigen Truppenabzug von der Entwaffnung der Hamas abhängig, während die Palästinensergruppe Garantien für einen israelischen Abzug fordert. Der Gazakrieg begann mit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 auf Israel.

Unterdessen wurden laut einer Meldung von Sanitätern im zentralen Gazastreifen mindestens sechs Menschen bei einem israelischen Luftangriff auf einen Polizeikontrollpunkt im Flüchtlingslager Bureij getötet. Mehrere weitere seien verletzt worden. Es ist unklar, ob es sich bei allen Getöteten um Polizisten handelte. Eine Stellungnahme des israelischen Militärs lag zunächst nicht vor. Seit Beginn des Waffenstillstands im Oktober sind bei einer Reihe israelischer Angriffe nach Angaben von Sanitätern und Polizeikreisen Dutzende Mitglieder der Gaza-Polizei, die von der militanten Palästinenserorganisation Hamas, Israels Hauptgegner in dem Küstengebiet geführt wird, getötet worden.