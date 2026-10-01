Beide Flydubai-Piloten mittlerweile in den Emiraten

Außerdem führt das Flugzeug die emiratische Flagge. Der Kapitän und der Co-Pilot seien nach der Landung der Maschine in Tabuk am Mittwoch zunächst zur Untersuchung und Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden, meldete die staatliche saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf eine Innenministeriumsquelle. Am Donnerstag hätten beide Piloten nach der medizinischen Freigabe und in Begleitung eines Sicherheitsteams der Emirate Saudi-Arabien in Richtung Abu Dhabi verlassen.

Der Flug der emiratischen Gesellschaft Flydubai war am Mittwoch auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv, als es zu der Auseinandersetzung im Cockpit kam. Nach Angaben des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu stach der Co-Pilot auf seinen Kollegen ein. Die Maschine geriet Berichten zufolge in einen Sturzflug.

Nachdem der mutmaßliche Angreifer überwältigt war, konnte das Flugzeug in Saudi-Arabien notlanden - eine zweite Besatzung, die in der Kabine mitreiste, übernahm das Steuer. In dem SPA-Bericht hieß es weiter, erste Untersuchungen der zuständigen saudischen Behörden unter Beteiligung eines Sicherheitsteams aus den VAE hätten ergeben, dass der Co-Pilot den Kapitän angegriffen habe, wobei beide Männer Verletzungen erlitten.