Aufruf zu neuen Massenprotesten in Frankreich

Es wird erneut ein großes Aufgebot an Polizeikräften erwartet. An den vergangenen Wochenenden waren jeweils etwa 70.000 Beamte im Einsatz. Am Rande der Kundgebungen kam es bisher immer wieder zu Gewalt und Plünderungen. Ursprung der Demonstrationen waren Schülerproteste für eine bessere Bildung. In den vergangenen Wochen hatten sich Hunderttausende Menschen angeschlossen. Sie machen vor allem ihrem Ärger über steigende Preise sowie niedrige Löhne und Sozialleistungen Luft.

In Reaktion auf die Massenproteste kündigte Premierminister Sébastien Lecornu für Montag eine Sozialkonferenz mit Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden an, um über Fragen zu Kaufkraft und Löhnen zu sprechen. Die Regierung hat eine Anhebung des Mindestlohns in Aussicht gestellt. Zusätzliches Personal und mehr Mittel für Schulen wurde zugesichert.