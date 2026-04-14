Arbeitslosenquote: Nur noch Durchschnitt

Es ist eine Zäsur: Österreich galt lange als wirtschaftlich starkes Land mit einer guten Beschäftigungslage. Anfang der 2000er-Jahre war die Arbeitslosenquote mit 4,3 Prozent nicht einmal halb so hoch wie in der heutigen EU insgesamt (9,7). Und selbst vor zehn Jahren noch war sie mit 6,3 Prozent um gut ein Drittel niedriger.

Bei diesen Verhältnissen ist es dann auch geblieben – bis zur Coronakrise, in der plötzlich sehr viele Menschen auf der Straße standen, und die Erholung im Anschluss daran nur von kurzer Dauer war. Seit 2022 steigt die Quote, während sie sich EU-weit seitwärts bewegt. Gründe: In Staaten „im Süden“, über die der damalige Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Mitte 2020 noch behauptet hatte, dass sie „in ihren Systemen kaputt“ seien, hat sich die Lage entspannt. In Italien beispielsweise ist die Arbeitslosigkeit nicht mehr höher, sondern – mit 5,3 Prozent im Februar – sogar etwas niedriger als hierzulande. In Österreich hingegen hat es eine Rezession und zuletzt kaum Wirtschaftswachstum gegeben. Dadurch ist die Arbeitslosigkeit weiter gestiegen.