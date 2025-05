Leitartikel: Warum wir über JJ, Israel und Antisemitismus reden müssen

Der österreichische Song-Contest-Gewinner Johannes Pietsch alias JJ sagte in einem Interview gegenüber der spanischen Zeitung El País, dass er enttäuscht sei, dass Israel beim Song Contest noch dabei sei, er sich den Bewerb nächstes Jahr ohne Israel wünsche und dass Israel den Krieg im Gazastreifen – wie Russland jenen in der Ukraine – provoziert habe. Er stellte damit einen unzulässigen Vergleich zwischen Israel und Russland her und stimmt in eine einseitige Form der Israel-Kritik ein, die gerade für einen internationalen Vertreter Österreichs – und sei es nur auf der Bühne des Pop und Schlager – problematisch ist. Das ist kritikwürdig und diskutabel.

Kritisiert wurden seine Aussagen dann auch: von mehreren Vertretern der Jüdischen Gemeinde in Österreich, von Politikern wie der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die Pietsch ausrichtete, er sei „gefährlich schlecht beraten“ und brauche eine Geschichtslektion, von zahlreichen mehr oder weniger prominenten Meinungsmachern in diesem Land. Aber diskutiert wurden sie nicht. JJ stellte seine Aussage via Presseaussendung richtig, entschuldigte sich für den Fall, dass er missverstanden worden sei (oft ein Hinweis darauf, dass man es mit der Entschuldigung inhaltlich nicht ganz so ernst meint) und kündigte an, sich nicht mehr zu dem Thema äußern zu wollen. Und aus. Karriere beschädigt, oder vielleicht auch nicht, viel Porzellan zerschlagen, Aufregung hier wie dort riesig, Erkenntnisgewinn: null.