Das gilt auch für ProSiebenSat.1 (P7S1), wo der gefühlt ewige Austro-Statthalter Markus Breitenecker seit April 2024 als COO fuhrwerkt, also das laufende Geschäft von Europas zweitgrößtem Privat-TV-Anbieter hinter RTL leitet. Dazu hat er Wegbegleiter Michael Stix von Wien nach München als Chief Sales Officer für den gesamten deutschen Sprachraum mitgenommen. Derart rückenfrei betreibt der juvenil agierende 56-jährige Hoody-Träger seit Monaten eine Charme-Offensive für die konzern-eigene Streaming-Plattform Joyn. Dass er in Österreich das Kunststück zuwege brachte, dort auch die ORF-Programme einzubetten, hat seinen Aufstieg in die deutsche Zentrale mitbewirkt, wo der Vorstand unter starkem Druck des Hauptgesellschafters Media For Europe der Familie von Silvio Berlusconi steht. Breiteneckers jüngster Coup überlagert aber sogar bayerische Vorbehalte – u. a. von Ministerpräsident Markus Söder – gegen die Italiener. Der Wiener hat die Mediatheken von ARD und ZDF ohne deren Einwilligung bei Joyn eingebettet. „Raubrittertum“ nennt das der neue ARD-Vorsitzende Florian Hager. Die Aktie von P7S1 erlebte unterdessen zwölf Prozent Kursgewinn. Der galt aber einem erwarteten Übernahmeangebot der Berlusconis. Österreichs Wettbewerbsbehörde hat einen solchen Schritt bereits vor einem Jahr genehmigt. In Sachen Medien interessiert hier alles außer ORF (zu) wenig.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 9/2025 erschienen.