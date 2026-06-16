ABO

Abstimmung über umstrittene Return Hubs im EU-Parlament

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Das EU-Parlament dürfte am Mittwoch in Straßburg grünes Licht für das umstrittene "EU-Abschiebegesetz" gegeben. Das vor einem Jahr von Migrationskommissar Magnus Brunner (ÖVP) präsentierte Gesetz ermöglicht schnellere und effizientere Rückführungen von Menschen aus Drittstaaten, die sich illegal in der EU aufhalten. Auch Rückführzentren in Drittstaaten können nun errichtet werden. Österreich will gemeinsam mit einer "Gruppe der Umsetzer" diese rasch starten.

von

Auch Einreiseverbote nach Abschiebungen und Haft für Rückzuführende, die eine Sicherheitsbedrohung darstellen, sollen kommen. Die Mitgliedstaaten sollen künftig frühzeitig prüfen müssen, ob eine Person ein Sicherheitsrisiko darstellt. Sobald diese Personen identifiziert sind, gelten für sie strenge Regeln. Rückzuführende sollen in Zukunft auch enger mit den Behörden kooperieren müssen. Tun sie dies nicht, drohen harte Konsequenzen. Die neue Regelung ist eines der Kernprojekte der Kommission von Ursula von der Leyen und ergänzt den EU-Asyl- und Migrationspakt, der seit 12. Juni in Kraft ist.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Politik
Ukraine: Mindestens acht Tote bei russischen Luftangriffen
Trump bei seiner Ankunft in Genf für das G7-Treffen
Politik
Trump: Zweite Phase der Iran-Verhandlungen beginnt
Donald Trump bei einer Präsentation seiner Pläne für einen Ballsaal
Politik
Presse: Trumps Ballsaal wird deutlich teurer
G7 wollen den Druck auf Russland erhöhen
Politik
G7 wollen Druck auf Russland mit Energie-Sanktionen erhöhen
Trump bei Macron in Evian
Politik
Trumps Iran-Deal bestimmt Auftakt des G7-Gipfels in Evian
++ ARCHIVBILD ++ Selenskyj soll zum EU-Gipfel kommen
Politik
EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER