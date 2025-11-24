2nd Opinion: Aufruhr im Operettenstaat

Um die Seele der österreichischen Demokratie hingegen muss man sich keine Sorgen machen, sie ist längst ausgehaucht und wird gemeinsam mit dem Rest des Universums einst in der finalen Ausdehnung erstarren oder sich zum nächsten Urknall zusammenpressen. Vielleicht wird es eine Weile dauern, aber irgendwann wird vielleicht auch im breiteren politischen Bewusstsein des Landes angekommen sein, was sich während der vergangenen zwei Wochen abgespielt hat: Ein demokratiepolitisch problematisches Gebilde kam durch einen demokratiepolitisch problematisch agierenden Akteur in Schwierigkeiten, worauf ihn die demokratiepolitisch noch problematischeren Sub-Akteure stürzten, um den demokratiepolitisch problematischen Charakter des Gebildes erhalten zu können.

Die aus Funk und Fernsehen bekannte Tirolerin Martha Schulz übernimmt jetzt erst einmal interimistisch die Präsidentschaft in der Bundeswirtschaftskammer. Sie kündigt Reformen an, hat sich aber noch nicht dazu herbeigelassen, dem Volk mitzuteilen, um welche Reformen es sich dabei konkret handeln könnte. Man kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese Übergangslösung sich bald als mittelfristige Dauerlösung erweisen wird, denn die längste institutionelle und auch intellektuelle Lebensdauer haben in Österreich seit jeher Dinge und Gedanken, die sich als Provisorium in die Welt geschlichen haben.

Seit 2007, es waren die Zeiten, da die Große Koalition unter dem großen Alfred Gusenbauer Erinnerungen an die goldenen 90er-Jahre aufkommen ließ, stehen die Kammern und vor allem ihre auf Unfreiwilligkeit beruhende Finanzierung im Verfassungsrang. Ohnehin erleichtert die österreichische Verfassung das Verständnis des Wortes „Tagesverfassung“, weil die Großen Koalitionen der Vergangenheit dort all das mit Zweidrittelmehrheit dem Zugriff der Verfassungshüter entzogen haben, von dem sie wussten, dass es offensichtlich verfassungswidrig war. Wäre etwas verfassungskonform, müsste man es ja nicht in den Verfassungsrang erheben: Dieses Prinzip österreichischen Rechtsverständnisses hat im Stillen einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass inzwischen kaum noch jemand, der sich selbst ernst nimmt, die österreichische Politik ernst nimmt.