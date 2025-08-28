Windpark Lavamünd: Kelag startet Umsetzung für Stromversorgung von 23.000 Haushalten

Die Bauarbeiten erfolgen in mehreren Schritten: Zunächst stehen Rodungen sowie die Adaptierung bestehender Wege und der Bau neuer Zufahrten auf dem Programm. Im Sommer 2026 ist der Fundamentbau vorgesehen. Die Errichtung der Anlagen, die Verlegung der Energieableitung zum Umspannwerk Koralpe und die Inbetriebnahme sind für 2027 geplant.

„Für eine erfolgreiche Gestaltung unserer Energiezukunft ist der konsequente Ausbau aller erneuerbaren Energiequellen unerlässlich – dazu zählen Wasserkraft, Photovoltaik, Windkraft und im Wärmebereich auch Biomasse. Gleichzeitig stärkt das Projekt die regionale Wertschöpfung. In den Windpark Lavamünd investiert die Kelag etwa 87 Millionen Euro“, erklärt Kelag-Vorstand Danny Güthlein.