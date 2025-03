Spar Österreich: Wachstum, Investitionen und Marktführerschaft gesichert

Spar betreibt mittlerweile 3.049 Märkte in Österreich, Norditalien, Ungarn, Slowenien und Kroatien. Die Expansion wird konsequent fortgesetzt: Neue Eurospar-Märkte in Italien, modernisierte Interspar-Hypermärkte in Österreich sowie die Eröffnung weiterer Spar-express-Tankstellenshops sind Teil der Strategie.

Auch der Trend zur Gastronomisierung des Lebensmittelhandels setzt sich fort. Interspar eröffnete 2024 neue Market Kitchen-Standorte mit frisch zubereiteten Speisen und Take-away-Angeboten.