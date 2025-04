Spar-Führungskräftekonferenz 2025: Strategie, Austausch und neue Mitarbeiter-Outfits

Der Lebensmittelhandel ist in Bewegung – und Spar will sich den Herausforderungen der Branche mit klarer Strategie, neuen Ideen und gelebter Teamkultur stellen. Anfang April versammelte Spar-Geschäftsführerin Patricia Sepetavc über 500 Führungskräfte aus Tirol, Salzburg und der Spar-Zentrale Wörgl zur jährlichen Filialtagung im SZentrum Schwaz. Unter dem Motto „Together: Gemeinsam Großartiges schaffen“ wurde nicht nur Bilanz gezogen, sondern auch in die Zukunft geblickt.