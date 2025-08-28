Sommerfest der ÖMG: Österreichische Marketing-Gesellschaft startet mit Think-Tank-Vision in neue Ära

Talkrunde: Das Marketing von morgen

Im Zentrum des Abends stand eine inspirierende Diskussion mit Mitgliedern des neuen ÖMG-Beirats. Unter dem Motto „Survival of the fittest – Das Marketing von morgen“ sprachen:

Thomas Schwabl (Marketagent)

Peter Rosenkranz (media4more)

Michaela Buttazzoni (BDO)

Bettina Schatz (Willhaben)

Die Diskussion bot vielfältige Perspektiven auf die Zukunft des Marketings im Spannungsfeld von Künstlicher Intelligenz, gesellschaftlichem Wandel, neuen ethischen Anforderungen und veränderten Erwartungshaltungen an Marken.

Nachwuchspreis und Vision für die Zukunft

Ein weiteres Highlight war die Verleihung der „Rookies of the Year“ der Werbe Akademie – eine Bühne für junge Talente und ein starkes Zeichen für die Förderung des Branchennachwuchses.

Die ÖMG wird zur Denkfabrik

Mit dem Sommerfest als Auftakt beginnt für die ÖMG eine neue Phase: Wissen teilen, Perspektiven verbinden und Impulse setzen. Neben Netzwerkveranstaltungen werden interdisziplinäre Sandboxes umgesetzt – kreative Denk- und Experimentierräume, in denen neue Ideen für das Marketing von morgen entwickelt werden.

Präsidentin Viktoria Zischka zeigt sich überzeugt:

„Unser Sommerfest war der perfekte Auftakt: voller Energie, inspirierender Gespräche und frischer Ideen. Unsere Branche ist bereit, mutig neue Wege zu gehen.“

Weiterbildung im Fokus

Gemeinsam mit der Werbe Akademie startet die ÖMG auch neue Aus- und Weiterbildungsangebote, wie z. B. den Lehrgang „KI im Marketing“, der praxisnahes Know-how zur Integration von künstlicher Intelligenz vermittelt.