Sommerfest der ÖMG: Österreichische Marketing-Gesellschaft startet mit Think-Tank-Vision in neue Ära

Volles Haus, starke Impulse und frische Formate: Mit einem gelungenen Fest feierte die ÖMG ihre Neupositionierung als Denkfabrik des Marketings

von

Mit Rekordandrang und strahlendem Sommerwetter ging am Dach des Ruby Marie Hotels in Wien das diesjährige Sommerfest der Österreichischen Marketing-Gesellschaft (ÖMG) über die Bühne. Unter dem Motto „Survival of the fittest – Wer überlebt im Dschungel des Marketings?“ wurde nicht nur gefeiert, sondern auch ein symbolischer Startschuss für die Neupositionierung der ÖMG als Think Tank für Marketing in Österreich gesetzt.

Starker Auftritt für neue Inhalte

Rund um Aperitifs, Dachterrassen-Atmosphäre und spannenden Input kamen zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Medien, Forschung und Kreativwirtschaft zum jährlichen Branchentreff. Begrüßt wurden sie von den ÖMG-Präsident:innen Viktoria Zischka und Alexander Oswald, die die Transformation der ÖMG vom klassischen Verband zum Think Tank präsentierten:

„Marketing steht an einem Wendepunkt. Mit der ÖMG als Think Tank wollen wir nicht nur reagieren, sondern aktiv mitgestalten – durch fundierte Diskussionen, interdisziplinäre Zusammenarbeit und zukunftsorientierte Formate“, so Oswald.

Talkrunde: Das Marketing von morgen

Im Zentrum des Abends stand eine inspirierende Diskussion mit Mitgliedern des neuen ÖMG-Beirats. Unter dem Motto „Survival of the fittest – Das Marketing von morgen“ sprachen:

  • Thomas Schwabl (Marketagent)

  • Peter Rosenkranz (media4more)

  • Michaela Buttazzoni (BDO)

  • Bettina Schatz (Willhaben)

Die Diskussion bot vielfältige Perspektiven auf die Zukunft des Marketings im Spannungsfeld von Künstlicher Intelligenz, gesellschaftlichem Wandel, neuen ethischen Anforderungen und veränderten Erwartungshaltungen an Marken.

Nachwuchspreis und Vision für die Zukunft

Ein weiteres Highlight war die Verleihung der „Rookies of the Year“ der Werbe Akademie – eine Bühne für junge Talente und ein starkes Zeichen für die Förderung des Branchennachwuchses.

Die ÖMG wird zur Denkfabrik

Mit dem Sommerfest als Auftakt beginnt für die ÖMG eine neue Phase: Wissen teilen, Perspektiven verbinden und Impulse setzen. Neben Netzwerkveranstaltungen werden interdisziplinäre Sandboxes umgesetzt – kreative Denk- und Experimentierräume, in denen neue Ideen für das Marketing von morgen entwickelt werden.

Präsidentin Viktoria Zischka zeigt sich überzeugt:

„Unser Sommerfest war der perfekte Auftakt: voller Energie, inspirierender Gespräche und frischer Ideen. Unsere Branche ist bereit, mutig neue Wege zu gehen.“

Weiterbildung im Fokus

Gemeinsam mit der Werbe Akademie startet die ÖMG auch neue Aus- und Weiterbildungsangebote, wie z. B. den Lehrgang „KI im Marketing“, der praxisnahes Know-how zur Integration von künstlicher Intelligenz vermittelt.

