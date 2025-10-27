Privatbrauerei Hirt setzt auf nachhaltige E-Commerce-Verpackungen

Die Privatbrauerei Hirt setzt im Onlinehandel künftig auf eine nachhaltige Verpackungslösung aus Wellpappe. Gemeinsam mit DS Smith Packaging Austria wurde ein neues E-Commerce-Konzept entwickelt, das Flaschen von 0,5 und 0,75 Litern sicher schützt und gleichzeitig auf Kunststoff verzichtet.

Die Verpackung fixiert die Flaschen so, dass sie beim Transport „in der Schwebe“ liegen und an empfindlichen Stellen wie Verschluss und Boden besonders gesichert sind. Stoßrand und Sicherungslasche sollen Transportschäden verhindern. Entwickelt nach den Kreislaufdesign-Prinzipien von DS Smith, besteht die Lösung vollständig aus recycelbarem Material und ist für die Logistik optimiert.