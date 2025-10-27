Privatbrauerei Hirt setzt auf nachhaltige E-Commerce-Verpackungen

Dieter Glawischnig und Heimo Schader©DS Smith
Die Privatbrauerei Hirt stellt gemeinsam mit DS Smith Packaging Austria eine neue Wellpappe-Lösung vor, die Produktschutz, Nachhaltigkeit und Design vereint.
Die Privatbrauerei Hirt setzt im Onlinehandel künftig auf eine nachhaltige Verpackungslösung aus Wellpappe. Gemeinsam mit DS Smith Packaging Austria wurde ein neues E-Commerce-Konzept entwickelt, das Flaschen von 0,5 und 0,75 Litern sicher schützt und gleichzeitig auf Kunststoff verzichtet.
Die Verpackung fixiert die Flaschen so, dass sie beim Transport „in der Schwebe“ liegen und an empfindlichen Stellen wie Verschluss und Boden besonders gesichert sind. Stoßrand und Sicherungslasche sollen Transportschäden verhindern. Entwickelt nach den Kreislaufdesign-Prinzipien von DS Smith, besteht die Lösung vollständig aus recycelbarem Material und ist für die Logistik optimiert.
„Wir wollten eine möglichst materialsparende Lösung schaffen, die nachhaltig, smart und kundenfreundlich ist“, erklärt DS-Smith-Geschäftsführer Dieter Glawischnig. Zudem beschleunige das Design den Abpackvorgang und ermögliche eine kosteneffiziente Lagerhaltung. Heimo Schader, Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt, betont die Bedeutung der Kooperation: „Während wir uns mit Leidenschaft unseren Produkten widmen, sorgt DS Smith für die perfekte, nachhaltige Verpackung. So können unsere Kundinnen und Kunden unsere Produktvielfalt auch über den neuen Online-Shop in bester Qualität genießen.“