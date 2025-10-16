Die Rückkehr der Wildnis: Wenn die Natur verlorenes Land zurückerobert

Es gibt nicht nur schlechte Nachrichten, wenn es um Umwelt und Natur geht. Während sich Anbauflächen für Nahrungsmittel und Viehzucht bis zum 20. Jahrhunderts alle paar Jahrzehnte verdoppelten, beobachtet die UN Food and Agriculture Organization (FAO) seit dem Jahr 2000 eine Umkehr der Entwicklung. Global betrachtet wird mehr Ackerland und werden mehr Weideflächen aufgegeben als neu gerodet. Sie verändern sich zu Grasland, Wald oder Buschland, und die freie Natur breitet sich aus.

Durch Wiederaufforstung in Europa und Nordamerika, frei werdende Weideflächen in Australien, Süd-Amerika und Zentralasien, und stillgelegte Tabakplantagen in China und Brasilien verringern sich die Flächen für die Nahrungsmittelproduktion. Weiters steigern verbesserte Bewässerungssysteme, moderne Dünger und Pestizide die Produktivität der Agrarwirtschaft – es wird mehr erwirtschaftet auf weniger Raum. Landwirtschaftliche Nutzflächen verringerten sich seit 1960 weltweit um ein Gebiet von 35-mal der Fläche von Spanien.