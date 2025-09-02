2nd Opinion: Mensch, Elch, Natur

Wahrscheinlich muss man die wichtigste Nachrichtengeschichte der Woche, nämlich die gut dokumentierte Suche eines Elchs namens Emil nach einem Lebensraum im Wiener Naherholungsgebiet – daher wohl auch der Name für das Tier, der irgendwie so klingt, als hätte ein Werbegrafiker aus Wien-Neubau ihn ausgesucht –, im Kontext dieses Mensch-Natur-Problems sehen. Ein Elch im Wienerwald ist zugleich ein Mahnmal für oder gegen den Klimawandel und der Triumph der Natur über den Asphalt von Klosterneuburg, also ungefähr alles, was ein im Hinblick auf das Wesen der Natur verwirrter Geist für großartig halten muss.

Ich sehe allerdings Probleme auf die Formierung des öffentlichen Bewusstseins zukommen für den Fall, dass ein Wolf, der sich von Allentsteig im Waldviertel auf den Weg in den Pongau macht und in der Nähe der Wienerwaldseen auf Emil trifft. Natur gegen Natur: Was soll der Mensch da denken? Klar wäre der Fall nur, wenn sich der Allentsteiger Wolf an Emils Stelle im Klosterneuburger Wohngebiet herumtriebe, denn der Wolf gehört zu dem Teil der Natur, den der Mensch nicht haben will, was man vom Elch nicht sagen kann. Dass der Familienausflügler aus Bobostan vor beiden Angst hat, spielt dabei überhaupt keine Rolle, weil ja der Elch in unseren Breiten im Unterschied zum bösen Wolf keinen mythisch-historischen Ballast mit sich herumträgt, nur seinen entzückenden Kehlsack, der in den Großstadtmedien seit Tagen mit einer Akribie beschrieben wird, die man sich gelegentlich auch bei der Analyse der politischen Zeitläufte wünschen würde.

Ich für meinen Teil würde Emil jederzeit in unserem Garten Asyl gewähren, was wahrscheinlich weniger an seiner Bereitschaft scheitern würde, mit drei Füchsen zu leben, als an der Tatsache, dass er nach einem etwas geräumigeren Lebensraum Ausschau hält.

Wie gesagt: Nicht nur der spätmoderne Mensch an sich hat ein Problem mit der Natur, sondern auch ich.